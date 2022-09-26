فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً في الزعفرانية

2022/09/26 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الإثنين، حادث حريق اندلع داخل مخازن يحتوي على أجهزة كهربائية تابع إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.

وذكر بيان للدفاع المدني أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث بعد أن نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق من خلال النوافذ أولا لتسهيل دخول فرق الإطفاء المساندة من خلال بوابة المخزن الرئيسية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وأضاف أنه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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