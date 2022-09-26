مشكلة “غريبة” في “Google Photos”

2022/09/26 | 13:16 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه مستخدمو تطبيق ”Google Photos“ مشكلة ”غريبة“ تتمثل في تضرر وتلف الصور المخزنة عبر هواتفهم بواسطة هذا التطبيق.

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