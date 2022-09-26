2022/09/26 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

كما إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس الاحد.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا .

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 147700 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 147600 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقرار أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).