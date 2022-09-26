الإمارات.. مدير مالي يختلس 11 مليون درهم ويفر لبلاده

2022/09/26 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في دبي غيابيا بسجن مدير مالي بمؤسسة تجارية كبرى بثلاثة أعوام، وذلك بعد إدانته باختلاس، 11 مليوناً و97 ألف درهم أي مايعادل ثلاثة ملايين دولار أميركي تقريبا.

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