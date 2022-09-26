الحلبوسي يناقش مع بلاسخارت آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

2022/09/26 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ، اليوم الاثنين، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في […]

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