تحديد موعد الاعلان الرسمي عن تشكيل تحالف ’ادارة الدولة’

2022/09/26 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الاثنين، أن الاعلان الرسمي عن ولادة تحالف ادارة الدولة سيتم خلال 48 ساعة.وقال جدعان لـ( بغداد اليوم)، إن" تحالف ادارة الدولة المؤلف من الاطار التنسيقي وقوى كردية وسنية واطياف اخرى لم يعلن حتى الان بشكل رسمي"، مستدركا قوله "لكن التسريبات التي برزت مساء يوم امس اشارت الى بعض ملامح التحالف الجديد الذي سيقود المرحلة القادمة بداية من تشكيل الحكومة ودفع مرحلة الانسداد السياسي الى وضع اخر يعالج ازمات البلاد".واضاف، انه" من المتوقع ان يجري الاعلان عن التحالف الجديد خلال 48 ساعة القادمة ثم يجري بعدها عقد اولى جلسات مجلس النواب ايذانا بمرحلة جديدة من ناحية تشكيل الحكومة واكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية".واشار الى ان "برنامج التحالف السياسي الجديد ستعلن بشكل شفاف بعد التوافق عليها من قبل القوى والتكتلات"، مؤكدا ان "قوى اخرى ستنضم الى التحالف الجديد وفق المعلومات المتوفرة لدينا".

ويوم امس، اعلن القيادي البارز في تيار الحكمة فادي الشمري، عن توافق القوى السياسية على تشكيل تحالف ادارة الدولة برئاسة الاطار التنسيقي، مبينا ان الاتفاق النهائي جرى قبل قليل.

وكتب الشمري في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) ان "الاتفاق النهائي على تشكيل تحالف ادارة الدولة بين الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين وتحالف العزم وتحالف السيادة وبابليون وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي.

وتابع انه "على امل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية".

من جانبه، رد التيار الصدري عبر القيادي البارز فيه غالب العميري، على اعلان الاطار التنسيقي التوافق لتشكيل تحالف ادارة الدولة، مبينا ان الاطار لن يتحول لمحرك لإدارة البلاد.

وقال العميري في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم) "يبقى الاطار اطارا ومن المستحيل ان يصبح محركا"

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