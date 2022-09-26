الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

2022/09/26 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، اخر تطورات الاوضاع السياسية مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد".

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