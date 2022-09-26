بعد استخدامها المباشر.. اليكم العرض الأولي لسماعات ”AirPods Pro 2“

2022/09/26 | 13:40 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبرزت ميزة جديدة في علبة السماعة للمرة الأولى

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