هذا ما جرى بين الحلبوسي وبلاسخارت

2022/09/26 | 13:40 - المصدر: وكالة خبر

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استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

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