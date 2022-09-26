نقابة الصحفيين ترحب بتشكيل محكمة خاصة بالنشر

2022/09/26 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيكون عامل دفع جديد للصحفيين لتأدية واجبهم الصحفي بكل حرية وبلا ضغوط.

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