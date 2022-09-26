2022/09/26 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد ائتلاف “النصر”، الاثنين، 26 ايلول، 2022، عدم وجود أي اتفاق...

ظهرت المقالة ائتلاف النصر ينفي وجود اتفاق رسمي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة أولاً على المسلة.

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