2022/09/26 | 13:48 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي،...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: تهديدات بوتين النووية قد تكون حقيقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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