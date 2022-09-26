زيلينسكي: تهديدات بوتين النووية قد تكون حقيقية

2022/09/26 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يعتقد أن نظيره الروسي،...

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