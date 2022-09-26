اخر صيحات العلم.. أمطار اصطناعية للطقس الجاف

2022/09/26 | 14:17 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قنية جديدة لاستدعاء هطول أمطار اصطناعية في الطقس الجاف

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