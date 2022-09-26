الحكيم يؤكد للسفير الإيراني ضرورة صياغة “معادلة لاحتواء الجميع”

2022/09/26 | 14:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الإثنين، ضرورة صياغة ما اسماها “المعادلة القادرة على احتواء الجميع، وتشكيل الحكومة وفق أولويات المرحلة”.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، بحسب بيان لمكتبه.

وقال الحكيم، “بحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين بما يضمن مصالحهما”.

وشدد الحكيم، على “ضرورة صياغة المعادلة القادرة على احتواء الجميع وفق الدستور والقانون، وأهمية تشكيل الحكومة على وفق أولويات المرحلة لتتمكن من تحقيق تطلعات الشارع واستعادة ثقته”.

واشار الى أن “أمن واستقرار العراق يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة ودولها”، داعياً إلى “إدامة الحوارات لتقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة”.

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