شاهد بالفيديو.. مدفعية ايران تباغت العراق بضربات عنيفة

2022/09/26 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cpYqsybKnDA

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