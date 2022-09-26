الدولار يبعثر بقية العملات.. اليكم ما حدث وسيحدث

2022/09/26 | 14:25 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الدولار في موجة عنيفة من الصعود أمام جميع العملات، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة الأسبوع الماضي

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