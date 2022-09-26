زراعة كربلاء تستمر بحملة مجانية لمكافحة القوارض في الحقول الزراعية

2022/09/26 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحملة تجري باشراف مباشر من الكوادر المتخصصة بهذا المجال.

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