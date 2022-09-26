النزاهـة: ضبط متهمين باختلاس 417 مليون دينار بجامعة البصرة

2022/09/26 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، الاثنين، عن تمكُّن ملاكاتها

من تنفيذ عمليَّتي ضبط اختلاس وهدرٍ

للمال العام بأكثر من (400,000,000) مليون

دينارٍ في مُحافظة البصرة.

الدائرة أشارت خلال بيان ورد لو

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