امانة مجلس الوزراء تقرر اعتبار أربعينية الإمام الحسين (ع) يوماً عراقياً للعمل التطوعي

2022/09/26 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

اليوم الإثنين، اعتبار أربعينية الإمام

الحسين (ع) من كل عام يوماً عراقياً

للعمل التطوعي، وفيما أحصت المبادرات

والأعمال التطوعية خلال زيارة الأربعين

في خمس محافظات، أش

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