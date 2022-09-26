التجارة تطلق مشروع البطاقة الالكترونية لنظام التموين في النجف

2022/09/26 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن انجاز دائرة التخطيط والمتابعة طبع البطاقات التموينية الالكترونية للعوائل في محافظة النجف وذلك ضمن استعداداتها لاطلاق توزيعها للمواطنين الثلاثاء القادم .

وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال هاشم صابط، وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "باشراف مباشر من وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري تم انجاز طبع البطاقات التموينية الالكترونية للمباشرة بتوزيعها على العوائل التي تم استكمال بياناتهم وطبع البطاقات لهم والساكنة في المحافظة ضمن فرع تموين النجف الاشرف بغية استلام مفردات السلة الغذائية والطحين" .

وأوضح البيان أن "الوزارة باشرت على المشروع مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وبإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة حيث تم اختيار عدد من المراكز التموينية بعدد من المحافظات لغرض تطبيقه" .

وأشار الى أن "العمل بهذه البطاقة المزودة برقم سري (كود) يكون من خلال تثبيت تطبيق قارئ على الهواتف المحمولة للوكلاء حيث يقوم الوكيل وعبر هذا التطبيق قراءة البطاقة والتحقق عن طريق ادخال الرقم السري حيث تظهر كميات المفردات وعدد الأفراد لغرض تجهيز العائلة وبنفس الوقت سيصل إشعار الى الحاسبة المركزية والمراكز التموينية بعد استلام المواطن للمفردات".

وتابع أن "المشروع جاء لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين في استلام المفردات الغذائية والذي يأتي تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد طفرة نوعية في عالم التكنولوجيا، فضلاً عن كونه يقضي على حالات التلاعب والفساد في هذا الجانب".

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