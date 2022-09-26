2022/09/26 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن توقف سلف المتقاعدين. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،إن “العمل جار لإعداد برنامج خاص للمنح يحمي حسابات المتقاعدين من التزوير والسرقة”.واضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن توقف سلف المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن توقف سلف المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يصدر توضيحاً بشأن توقف سلف المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).