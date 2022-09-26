لص يسرق كتاب توراة ومالكه يعرض 40 ألف دولار لمن يتمكن من استعادته.. ما قصته؟

2022/09/26 | 14:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما قابلت شبكة KVVU جاك إبراهام لأول مرة في يوليو، كان يائسًا لاستعادة التوراة القابلة للنقل الخاصة به.وكان كذلك أيضًا عندما تحدثت معه قبل العام اليهودي الجديد هذا الأحد، مقدمًا 40 ألف دولار لمن يعيده.

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