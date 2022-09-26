بسبب قلة الأمطار.. مشكلات جني المكسرات في العراق

2022/09/26 | 14:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه موسم جني المكسرات في العراق مشاكل بسبب قلة الأمطار، كما شهدت أسعار هذه المنتجات ارتفاعا ملحوظا، والسبب انخفاض الإنتاج الذي يتهم بالمسؤولية عنه التغير المناخي.

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