2022/09/26 | 15:03 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب الذي طُوّر في الأيام الأخيرة، يمكن لمحبّي القراءة والمارّة الآن الاستمتاع بسلسلة من أكشاك الكتب الخشبية في نزهة ثقافية بمدينة البصرة في جنوب العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة.. موطن جديد للكتاب والقراءة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شارع الفراهيدي الثقافي في البصرة.. موطن جديد للكتاب والقراءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).