"5 دقائق يوميا" لخفض ضغط الدم.. تمرين بسيط بنفس فعالية الأدوية

2022/09/26 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون إلى إمكانية خفض ضغط الدم بواسطة تمرين للتنفس يعطي نفس نتائج ممارسة التمارين التقليدية وتغيير أنماط الحياة اليومية

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