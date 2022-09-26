2022/09/26 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه توجد هناك حالات انتهاك خلال التعبئة الجزئية، مضيفا أن رؤساء المناطق وكذلك الصحفيين والمنظمات العامة يعملون على تصحيحها.وردا على سؤال صحفي عما إذا كان الرئيس بوتين يعرف عن حالات التعبئة الخاطئة وما هي الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن أجاب بيسكوف، اليوم الاثنين: “حقا توجد […]

ظهرت المقالة الكرملين: يتم العمل على تصحيح الأخطاء في إجراء التعبئة الجزئية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: يتم العمل على تصحيح الأخطاء في إجراء التعبئة الجزئية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: يتم العمل على تصحيح الأخطاء في إجراء التعبئة الجزئية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).