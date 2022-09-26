إخماد حريق كبير بأحد البساتين في منطقة حي الحكيم مركز محافظة واسط

2022/09/26 | 15:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً كبيراً في أحد البساتين في منطقة “حي الحكيم” ضمن حدود مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقال مدير الدفاع المدني في واسط العميد سمير رزاق، “ تمت السيطرة على النيران ومنع انتشارها الى المنازل والبساتين المجاورة من دون وقوع خسائر بشرية”.

واوضح “أن سبب الحريق هو تماس كهربائي، نتيجة تدلّي أسلاك الكهرباء العمومية فوق أشجار البستان”.

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