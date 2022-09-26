2022/09/26 | 15:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتشكّل تحالف إدارة الدولة من قوى سنية وكردية (موحدة)، وشيعية (متفرقة)...

ظهرت المقالة تفاوض الشيعة المتفرقين..



انتحار سياسي أولاً على المسلة.

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