2022/09/26 | 15:26 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي صدري يهاجم تحالف ادارة الدولة: سفينة الفاسدين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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