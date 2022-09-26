مقتل 13 وإصابة 20 في إطلاق نار بمدرسة روسية

2022/09/26 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية الروسية مقتل 13 شخصاً، بينهم أطفال، وإصابة 20 آخرين في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الإثنين في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية، بحسب ما أوردته قناة “آر تي عربية” على موقعها الالكتروني.

وانتحر الرجل الذي أطلق النار على المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية.

وتلقت وزارة الداخلية مكالمات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو، تفيد بسماع شهود عيان أصوات إطلاق نار من مدرسة في شارع بوشكينسكايا، وهروب أفراد من المبنى.

وقال حاكم المنطقة، ألكسندر بريتشالوف، في وقت سابق بأن إطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص “طفلان وحارس أمن”.

ونشرت بعض قنوات “تلغرام” أسماء القتلى، الذين من بينهم أطفال في سن 7 و10 أعوام.

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