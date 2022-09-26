رئيس البرلمان يطرح استقالته للتصويت في جلسة الأربعاء

2022/09/26 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسية

منذ 22 دقيقة

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حدد مجاس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لانعقاد جلسته المقبلة بجدول اعمال تضمن التصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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