2022/09/26 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، وفاة رئيسه السابق، الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الترحم عليه إلى التذكير بأنه مدرج بقوائم الإرهاب.. تفاعل واسع على وفاة يوسف القرضاوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الترحم عليه إلى التذكير بأنه مدرج بقوائم الإرهاب.. تفاعل واسع على وفاة يوسف القرضاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).