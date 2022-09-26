2022/09/26 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الإثنين، استقالته من رئاسة المجلس، وطلب من المجلس التصويت عليها بجلسة بعد غد الأربعاء.وتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يقدم استقالته من رئاسة مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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