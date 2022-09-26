2022/09/26 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني مزاياها قليلة سريعة التحضير وبعضها رخيص الثمن، أما أضرارها فكثيرة وخطيرة ليس على الإنسان فحسب بل على البيئة أيضا.إنها بكل بساطة: اللحوم المصنعة.سلط تقرير لموقع “eatthis”، المعني بالتغذية، الضوء على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أضرارها كثيرة..



حقائق صادمة عن اللحوم المصنعة المركز الخبري الوطني.

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