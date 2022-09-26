2022/09/26 | 15:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء المقبل يتضمن استقالة الحلبوسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/26 | 15:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء المقبل يتضمن استقالة الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء المقبل يتضمن استقالة الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).