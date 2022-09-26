الحلبوسي يقرر الاستقالة من رئاسة البرلمان ويطلب التصويت عليها الاربعاء

2022/09/26 | 15:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حددت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، موعد عقد جلسة المجلس وجدول اعمالها المتضمن التصويت على استقالة رئيس المجلس من منصبه.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة في الساعة الواحدة ظهراً".

وأضافت، أن "جدول أعمال الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس".

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