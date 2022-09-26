الطاقة الشمسية سترفع انتاج الكهرباء في العراق 17%.. هل سيرتفع التجهيز لـ20 ساعة يوميًا؟

2022/09/26 | 16:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استعرضت لجنة الطاقة النيابية، فوائد توليد الطاقة الكهربائية عبر الشمس، وما ستوفره من ساعات تجهيز، تصل لـ8 ساعات بحسب الطاقة النيابية، الا انه رقم قد يكون بعيدًا عن الارقام الواقعية وفقا للتجهيز الحالي للكهرباء.

وقال رئيس اللجنة خالد الدراجي، ان “خطة العراق بشأن الطاقة المتجددة تتضمن التعاقد على 7500 ميغاواط لاضافة الطاقة الشمسية، الا ان ما تم التعاقد عليه حتى الان بنحو 4 الاف ميغاواط وهي كافية لتشغيل ما يقارب 8 ساعات من الطاقة الكهربائية خلال النهار”.

ودعا الدراجي “الى اعطاء قروض للمواطنين لغرض نصب منظومات شخصية على الطاقة الشمسية، خاصة وانها توفر الطاقة الكهربائية، بالاضافة الى امكانية نصبها بالمناطق الزراعية التي يصعب ايصال الكهرباء لها”، مشددا على ضرورة “تقديم تسهيلات للشركات من اجل الاستثمار بهذا المجال، فضلا عن مسألة الكفالة المالية واستملاك الاراضي لاسيما وان وزارة الكهرباء عانت من هذه المسالة ولابد ان تتولى الدولة حلها”.

ووفق قول رئيس اللجنة ان الـ4 الاف ميغا واط ستوفر تجهيز لـ8 ساعات، يجدر استعراض الانتاج الحالي من الطاقة وساعات التجهيز، حيث وفق وزارة الكهرباء ان تجهيز العراقيين بـ24 ساعة كهرباء يتطلب ان يكون الانتاج حاليا 35 الف ميغا واط، الا ان الانتاج الحالي هو 24 الف ميغا واط فقط، مايعني 70% مما يحتاجه العراق، اي ان التجهيز يبلغ قرابة 17 ساعة فقط، وبذك فأن الـ4 الاف ميغا واط ستكفي لتجهيز نحو 3 ساعات فقط وليس 8 ساعات كما يقول رئيس لجنة الطاقة النيابية.

وبتجهيز 4 الاف ميغا واط جديدة، سيكون مجمل الانتاج 28 الف ميغا واط، وهو من المفترض ان يكفي لتجهيز 20 ساعة كهرباء للعراقيين، اي ان الانتاج سيرتفع 17%.

من جانب اخر اشار الدراجي الى ان “العمل جار على اكمال الدورة المركبة للمحطات الغازية، اذ ان العمل بالمحطات الان بالسمبل سايكل وهي الدورة البسيطة ولاتتجاوز كفاءتها 30 بالمئة، في حين ان نصب الدورة المركبة ستصل كفاءة المحطة الى اكثر من 50 بالمئة لانها تنتج كهرباء من دون وقود”.

ولفت الى ان “لجنة الطاقة النيابية باشرت بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة خطة الوزارة، فضلا عن خطة اخرى لمتابعة موضوع استملاك الاراضي والطاقة المتجددة، بالاضافة الى لجنة لمتابعة المحطات المتوقفة ومعالجة مشاكلها”، موضحا ان “اجتماعا مرتقبا سيعقد في الايام المقبلة للجان الفرعية من اجل وضع خطة لدعم الوزارة والنهوض بها”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الشمسية سترفع انتاج الكهرباء في العراق 17%.. هل سيرتفع التجهيز لـ20 ساعة يوميًا؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الشمسية سترفع انتاج الكهرباء في العراق 17%.. هل سيرتفع التجهيز لـ20 ساعة يوميًا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).