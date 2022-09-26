هجوم مسلّح “لم تعرف دوافعه” يودي الى قتل مواطن وسط ميسان

2022/09/26 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ميسان، اليوم الاثنين، بمقتل مواطن بهجوم مسلح لم تُعرف دوافعه وسط المحافظة.

وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم تجاه أحد المواطنين أمام محطة وقود الدبيسات وسط مدينة العمارة مركز المحافظة، وأردوه قتيلاً على الفور”.

وبيّن أن “المسلحين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة”، لافتاً أنه “لم تُعرف دوافع الهجوم لغاية الآن”، مشيرا الى ان “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية”.

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