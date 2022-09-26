الحكومة الألمانية توجه استدعاءً لسفير إيران في برلين

2022/09/26 | 16:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت الحكومة الألمانية استدعاء لسفير إيران في برلين، اليوم الاثنين، لإجراء “مباحثات” بشأن قمع الاحتجاجات على مقتل شابة أثناء توقيفها لدى الشرطة.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي دوري “استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين”.

ورداً على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران، بسبب الاضطرابات، قالت المتحدث “سننظر في جميع الخيارات مع دول الاتحاد الأوربي الأخرى”.

يذكر ان إيران تشهد احتجاجات واسعة منذ عشرة أيام على خلفية مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق.

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