الكشف عن أبرز الملفات.. قادة الاطار التنسيقي يتجمعون في منزل حمودي

2022/09/26 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش قادة الاطار التنسيقي، في منزل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي قبل قليل مستجدات الوضع السياسية وتوحيد الموقف تجاه قبول او رفض استقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان خلال جلسة الخميس.

وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم) ، ان "قادة الاطار التنسيقي عقدوا قبل قليل، اجتماعا في منزل حمودي، لمناقشة اكمال مناقشات الحوارات بشان تشكيل ائتلاف إدارة الدولة مع القوى السياسية الأخرى السنية والكردية".وبين ان "قادة الاطار التنسيقي ناقشوا كذلك قضية استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي". وتابع ان "الاطار سيكون له مواقف موحدة من هذه القضية بالقبول الاستقالة او رفضها"، مبينا ان "الاعلان عن الموقف سيكون في اجتماع لاحق لقادة الاطار". وقدم رئيس مجلس النواب استقالته بحسب جدول اعمال جلسة الاربعاء والتي تتضمن التصويت على استقالة محمد الحلبوسي ومن ثم التصويت على تسمية النائب الاول الجديد بديلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

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