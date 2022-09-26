توجيه من الأعرجي يخص الأمن القومي العراقي

2022/09/26 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، توجيها يخص الأمن القومي العراقي.

وذكر مكتب الاعرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاخير ترأس اجتماعا لمناقشة إعداد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق".

وأضاف أن "الأعرجي وجه بضرورة استمرار التنسيق مع الجهد الدولي الساند لخدمة الأمن القومي العراقي".

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