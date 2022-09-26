2022/09/26 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نوار عاصم تصف الحلبوسي بعد طلب الاستقالة بـ”الرجل الاستثنائي” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوار عاصم تصف الحلبوسي بعد طلب الاستقالة بـ”الرجل الاستثنائي”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوار عاصم تصف الحلبوسي بعد طلب الاستقالة بـ”الرجل الاستثنائي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).