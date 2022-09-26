2022/09/26 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق.وذكر مكتب الأعرجي في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “الاجتماع عقد بحضور رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع رفيع يناقش إعداد الإستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق المركز الخبري الوطني.

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