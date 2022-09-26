2022/09/26 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف السيادة يحيى المحمدي، ان تحالفه لن يصوت على قبول استقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتوالت ردود الافعال السياسية من عدد من النواب والقوى السياسية في اعلان رفض قبول الاستقالة.

وحدَّد مجلس النواب موعد عقد جلسته وجدول أعمالها، بينما تضمن جدول الأعمال التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه.

وقالت الدائرة في بيان، إن “مجلس النواب سيعقد الأربعاء المقبل، جلسة في الساعة الواحدة ظهراً”.

وأضافت، أن “جدول أعمال الجلسة تتضمن التصويت على استقالة رئيس مجلس النواب من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف السيادة: لن نصوت على استقالة الرئيس الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف السيادة: لن نصوت على استقالة الرئيس الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).