بوتين... معركة رد الاعتبار

2022/09/26 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشتى السبل استعادة زمام المبادرة، ولجأ سريعا بعد هزيمة جيشه القاسية في منطقة خاركوف إلى الدعوة للتعبئة الجزئية، وأفسح المجال أمام المرتزقة الأجانب في الالتحاق بجبهات القتال، وسن قانون يمنحهم الجنسية الروسية

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