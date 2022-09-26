تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة سوريا في بطولة الأردن الرباعية

2022/09/26 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم راضي شنيشل، تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة سوريا في البطولة الرباعية.وسيتواجه الفريقان لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة على ملعب عمان الدولي عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.وكان المنتخب الوطني قد خسر في مباراته الاولى أمام عُمان بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.في المقابل خسر […]

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