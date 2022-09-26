الوطني الكردستاني: لا يوجد أي اتفاق بشأن مرشح رئيس الجمهورية

2022/09/26 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى سعدي أحمد پيره، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاثنين، التوصل الى اتفاق بشأن مرشح رئيس الجمهورية.

وقال أحمد پيرة في مؤتمر صحفي، إنه “لا يوجد أي اتفاق حتى الآن بخصوص رئاسة الجمهورية ولكن هناك الكثير من الأمور تجمعنا”.

وأعرب عن أمله بأن يذهب الكرد إلى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية، غير انه استدرك قائلا “لا يمكنني تأكيد ذلك”.

وأضاف أن “إئتلاف ادارة الدولة كان نتيجة للحوار الوطني الذي تم اجراءه سابقا”، لافتا الى أن “لكل حزب كان له ممثلون ويتضمن الاتفاق على حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وغيرها من القضايا”.

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