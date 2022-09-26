نجف.. يقدّم استقالة من منصبه كنائب أول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية

2022/09/26 | 17:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية العراقية، أياد نجف، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه، من دون ذكر الأسباب.

وذكر مصدر، أن “أياد نجف قدّم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم، إلا أنه لم يستقل من منصبه كرئيس للاتحاد العراقي المركزي للجمباز”.

وأشار الى أن “نجف ما زال رئيساً للاتحاد على الرغم من خلافاته مع عدد من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد، وسحب وزارة الشباب والرياضة التعامل معه شخصياً، ببيان رسمي كان قد صدر في وقت سابق”.

ويتواصل حاليا اجتماع الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية المخصص لانتخاب اعضاء مركز التسوية والتحكيم ولجنة الاخلاقيات.

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