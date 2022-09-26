مقارنة سياسية بين استقالتي الحلبوسي والزاملي

2022/09/26 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

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قارن القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، الاثنين، بين طريقة قبول استقالتي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي. وقال الفارس في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم استقالته في جلسة الاربعاء اليس من المفترض ان تكون استقالة حاكم الزاملي تحتاج الى تصويت ايضا كونه النائب الاول لرئيس مجلس النواب؟".وقدم رئيس مجلس النواب استقالته بحسب جدول اعمال جلسة الاربعاء والتي تتضمن التصويت على استقالة محمد الحلبوسي ومن ثم التصويت على تسمية النائب الاول الجديد بديلا عن المستقيل حاكم الزاملي.

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