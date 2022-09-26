2022/09/26 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره السوري في بطولة الاردن الدولية الودية

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